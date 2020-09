Unterhaus: Wieder kein Corona-freier Spieltag

Lange sah es gut aus, als könnten in der Unterhaus-Saison 2020/2021 in der vierten Runde erstmals alle Spiele stattfinden. Am gestrigen Nachmittag bekam der OÖ-Fußballverband aber die bittere Info: Bei der Union Nebelberg in der 2. Klasse Nordwest wurde am Dienstag ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet – das für Samstag geplante Auswärtsspiel gegen Stroheim wird wohl heute abgesagt werden müssen. Betroffen ist auch der SK Kleinzell: Das Team von Trainer Thomas Ganser spielte am vergangenen Sonntag gegen Nebelberg. Aufgrund der 48-Stunden-Regelung (Anm.: zwischen Sonntag und Dienstag) kann mit ziemlicher Sicherheit auch deren morgiges Heimspiel gegen St. Veit nicht stattfinden. Ansonsten dürfte nach aktuellem Stand auf allen weiteren Fußballplätzen in Oberösterreich der Ball rollen.

0:3 für Nichtantreten

Auch der SC St. Pantaleon-Erla wird wieder spielen: Wegen eines Verdachtsfalls im Umfeld eines Spielers – die OÖN haben berichtet – entschied sich der Klub aus der 1. Klasse Nordost in der Vorwoche, im Spiel gegen Tragwein nicht anzutreten.

Mittlerweile hat sich herausgestellt: Die Kontaktperson des besagten Spielers hatte kein positives Testergebnis. Der Strafausschuss des OÖ-Fußballverbands hat gestern die Partie mit 0:3 für Tragwein strafverifiziert. "Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir richtig gehandelt haben. Uns war die Gesundheit wichtiger als die drei Punkte", sagt St. Pantaleon-Coach Thomas Engelmaier.

Den ersten "Dreier" vor Augen haben Perg und St. Valentin in der OÖ-Liga: Das noch punktelose Schlusslicht empfängt heute (20) den Vorletzten.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at