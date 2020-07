Am 17. November 2019 hatte sich das Fußball-Unterhaus mit der letzten Runde der Herbstsaison in die Winterpause verabschiedet – und steckt seither immer noch im ungewollten Winterschlaf. Das Coronavirus zwang den Amateurkick zum Stillstand – die Frühjahrssaison wurde erst gar nicht mehr angepfiffen. 278 Tage später wird in zwei Wochen auch in den untersten Klassen endlich wieder das runde Leder rollen. Die neue Meisterschaft wird trotz einiger Ungewissheiten planmäßig angepfiffen.