Unterhaus-Kicker nahmen es mit Weltfußballern auf

Während der LASK in der Vorwoche mit dem 1:0 gegen Rosenborg Trondheim perfekt in die erste Europa-League-Gruppenphase der Vereinsgeschichte gestartet ist, haben einige Unterhaus-Akteure ihre Glanzzeiten auf europäischer Bühne schon länger hinter sich.

Karl Meister war etwa genauso wie Ex-Admira-Linz-Coach Wolfgang Nagl beim legendären 1:0-Erfolg des LASK am 23. Oktober 1985 gegen Inter Mailand im Einsatz. "Dieses Duell ist auch 30 Jahre später noch in meinem Kopf. An die Duelle mit Alessandro Altobelli oder Karl-Heinz Rummenigge kann ich mich noch genau erinnern", sagt der ehemalige Unterhaus-Trainer von Bad Goisern oder Schwanenstadt.

Bukva im Duell mit Italiens Top-Klub Juventus Turin Bild: GEPA

Mit Italienern nahm es 2010 auch Haris Bukva, aktuell Trainer bei Bezirksliga-Süd-Verein Schlierbach, auf: In der Europa-League-Qualifikation traf er mit Sturm Graz auf Juventus Turin (0:1, 1:2). Für die Bianconeri standen Alessandro Del Piero oder Leonardo Bonucci auf dem Platz. Zudem erlebte der 31-Jährige mit den Steirern zwei Mal eine Europa-League-Gruppenphase.

Sogar in die Champions-League-Gruppenphase schaffte es Petr Vorisek. Vor 65.000 Zusehern gastierte er mit dem tschechischen Seriensieger Sparta Prag im Old Trafford bei Manchester United. Einen bekam man gar nicht in den Griff: Die Red Devils siegten dank der vier Treffer von Ruud van Nistelrooy 4:1. Zweikämpfe führte Vorisek auch mit dem fünffachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Mittlerweile ist der Tscheche nach Stationen im OÖ-Unterhaus bei Wallern und Gmunden seit Sommer in der 2. Klasse Westnord bei Michaelnbach aktiv.

Panis gegen Baggio

Die Hymne der Königsklasse durften auch Peter Orosz oder Jürgen Panis bereits auf dem Spielfeld hören. Der ungarische Kapitän des 1b-Teams von OÖ-Ligist Oedt durfte für Red Bull Salzburg in der Champions-League-Qualifikation gegen Valencia ran.

Panis spielte mit dem FC Tirol gegen Valencia. Bild: Gepa

Im Mestalla-Stadion war auch "Beißer" Panis mit dem FC Tirol bereits im Einsatz. Ein Aufeinandertreffen aus der Anfangszeit seiner Karriere blieb ihm besonders in Erinnerung: Als 18-Jähriger nahm er es bei der Admira im UEFA-Cup mit Juves Roberto Baggio auf. "Ein echtes Highlight", sagt der 44-Jährige, der aktuell als Co-Trainer von Landesligist Blau-Weiße Jungs Linz fungiert – und trotzdem die aktuellen Erfolge des Rivalen LASK noch ganz genau verfolgt: "Die Vergangenheit kann man nicht weglöschen, ich hatte sieben schöne Jahre in Linz. Es war generell eine grandiose Woche für die österreichischen Klubs."

Öbster in Amerika am Ball

Interessante Erfahrungen sammelte Ernst Öbster von OÖ-Ligist Friedburg/Pöndorf: Für die New York Red Bulls war der Mittelfeldspieler in der Concacaf Champions League, einem Wettbewerb für Klubs in Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik, am Ball.

Mit Neo-Donau-Linz-Trainer Christian Mayrleb, Neuhofen-Coach Mario Hieblinger, den ehemaligen Ried-Kickern wie WSC/Hertha-Spieler Mario Reiter, Herwig Drechsel (Trainer Junge Wikinger) und Ewald Brenner (Trainer Viktoria Marchtrenk), Hörsching-Betreuer Didi Mirnegg oder Steyregg-Coach Goran Kartalija sind zahlreiche weitere Europacup-Helden im Unterhaus aktiv.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at