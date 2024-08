Sturm Graz auch in Ohlsdorf meisterlich

Die Profis von Meister Sturm Graz sind in wenigen Wochen in der Champions League am Ball – die Nachwuchstalente der Steirer haben am Wochenende gegen internationale Klubs bereits aufgezeigt: Bei der schon 11. Auflage der Internationalen Salzkammergut-Fußball-Nachwuchs-Trophäe holten die U12-Youngsters der Schwarz-Weißen am Samstag in Ohlsdorf den Turniersieg. Die Grazer setzten sich in einem spannenden Finale gegen den slowakischen Klub Slovan Bratislava im Elfmeterschießen durch.

Eine gute Figur gaben auch die Talente des austragenden Klubs Askö Ohlsdorf ab: Gegen Maribor (3:0) und Szombathely (1:0) wurden Siege gefeiert, mit Blau-Weiß Linz (0:0) die Punkte geteilt. Nur gegen die Wiener Austria (1:2), Salzburg (0:1) sowie im Spiel um Platz fünf gegen den LASK (0:3) gab es Niederlagen.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

