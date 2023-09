Unterhaus | Aus den ligen

Landesliga Ost: Originell reisten Fans und Funktionäre von Donau Linz zum Derby bei St. Magdalena an: Mit einem Oldtimer-Bus fuhren die Gäste vor – und durften sich am Ende über einen Punkt freuen: Patrick Niederhuber traf für die Kleinmünchner in der 85. Minute zum 2:2-Ausgleich. Bezirksliga West: Das 1:1 im Derby zwischen Riedau und Lambrechten wurde von einem Rettungseinsatz überschattet: Im Finish fiel ein Heimkicker nach einem Foul unglücklich zu Boden, er musste nach der Partie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Nachwuchs: Einen Rekordsieg feierten die U16-Mädchen der Union Kleinmünchen in der 4. Runde des Unterliga-B-Bewerbs gegen die U14-Burschen des SC Hörsching. Die Mädchen gewannen gegen die Burschen 18:1. Siena Marie Breitwieser gelang ein "Siebenerpack".

