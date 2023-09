Unterhaus | Aus den ligen

ÖFB-Jugendliga: Wer ist die Nummer eins in Oberösterreich? Am Freitag fand das Derby der OÖ-Fußballakademien zwischen dem LASK und der SV Ried statt – beide Klubs durften sich über je einen Sieg freuen: Im U18-Bewerb der ÖFB-Jugendliga krönte sich die LASK Akademie OÖ zum Derbysieger: Durch Treffer von Marko Dvorancic und Kapitän Simon Rumetshofer gewannen die Schützlinge von Trainer Luka Pavlovic gegen Ried 2:0 und machten mit dem dritten Sieg im dritten Spiel einen starken Saisonauftakt perfekt. Bei den U15-Mannschaften gingen die drei Punkte hingegen in das Innviertel: Das Team der AKA SV Ried siegte gegen die LASK Akademie OÖ dank eines Doppelpacks von Isak-Jan Majstorovic 2:1. 1. Klasse Nordost: Was passiert, wenn der erste und zweite Tormann verletzt oder verhindert sind? Dann muss eben der Tormanntrainer einspringen. So geschehen beim Spiel zwischen Schenkenfelden und Rainbach: Der 44-jährige Jürgen Ruckendorfer rettete beim 3:3-Unentschieden den Gästen mit einigen Glanzparaden den Punkt. "Ich habe mir extra die Trikotnummer 44 genommen, wie mein Alter", erzählte Ruckendorfer nach dem Spiel mit einem Schmunzeln.

