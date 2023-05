Unterhaus | Aus den ligen

KIRCHBERG-THENING. Drei Tage wach: Dieses Motto lebte am Pfingstwochenende auch Askö SC Kirchberg-Thening vor. Mit dem 4:0-Derbysieg am Freitag in der 2. Klasse Mitte gegen den SV Oftering wurde ein echter Feier-Marathon angekickt. Am darauffolgenden Samstag hatten im Rahmen des Pfingstfests des Unterhausklubs vier Nachwuchsturniere stattgefunden, am Sonntag stand auch noch der abschließende Frühschoppen auf dem Programm. "Das Gemeinsame steht bei uns ganz groß im Fokus", sagt Kirchberg-Obmann Andreas Rückl.

Sogar vor dem Lokal-Duell am Freitag hatte sein Verein einen Grund zum Feiern: Das Reserveteam stand nach 17 Siegen in 17 Partien bereits als Meister fest, vor dem Derby wurden die Medaillen überreicht. Anschließend fuhr auch die zweite Mannschaft gegen den Rivalen einen Sieg ein (2:0).

