Unterhaus | Aus den ligen

"So etwas habe ich in meiner Fußballkarriere noch nicht erlebt", sagte Gmunden-Trainer Kiril Chokchev nach dem 1:1 in der Landesliga West daheim gegen den SK Schärding. Die angesprochene Aktion fand praktisch mit dem Schlusspfiff statt. Die Hausherren jubelten über den vermeintlichen Siegestreffer – der aber nicht mehr zählte: Schiedsrichter Erhard Fuchs-Eisner hatte kurz zuvor abgepfiffen. Die kuriose Situation: Die Nachspielzeit war bereits abgelaufen, Gmunden hatte nach einem Einwurf nahe der Mittellinie den Ball weit nach vorne geschossen – den Heimkicker Kohei Yoshida volley nahm und genau ins Tor traf. "Ich sah nach dem Einwurf den Ball nach vorne fliegen. Wir waren über der Zeit, weshalb ich abgepfiffen habe", erklärt Fuchs-Eisner, der somit wohl das "Tor des Jahres" verhinderte. "Es ist im Nachhinein schon unglücklich, weil wohl das Tor des Jahrhunderts somit nicht gezählt hat. Normal schießt er diesen Ball auf den Parkplatz." Trotz dreier Ausschlüsse war es laut Schiedsrichter aber kein gehässiges Spiel. Und auch wenn nach der kuriosen Aktion beim Heimteam kurz die Emotionen hochgingen, sagt Fuchs-Eisner: "Hut ab vor Gmunden, ich habe ihnen danach in der Kantine die Situation des Abpfiffs erklärt und sie haben es verstanden. Ich wurde trotzdem zum Essen eingeladen..." (rawa)