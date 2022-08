Unterhaus | Aus den ligen

Bezirksliga Süd: Dieser Punkt schmeckt wie ein Sieg: Ab der 12. Minute war Thalheim aufgrund des Ausschlusses von Tormann Stefan Huber beim Gastspiel in Vorchdorf in Unterzahl angetreten, mit der Gelb-Roten Karte von Can Keceli musste in der 74. Minute sogar ein zweiter Gäste-Kicker vorzeitig vom Platz. Die Hausherren hatten nach dem späten Tor von Dominik Raab (86.) dann wie der sichere Sieger ausgesehen – ehe Thalheims Bernhard Steiner in der neunten Minute der Nachspielzeit zum viel umjubelten Ausgleich traf. Bezirksliga Nord: Den dritten Sieg im dritten Spiel feierte die Union Katsdorf beim 4:0 gegen Gallneukirchen. Mann des Spiels war Dusan Zuza, dem ein lupenreiner Hattrick (61., 85., 89.) gelang. Ebenfalls im Norden noch ohne Punkteverlust: Lembach nach dem 4:3 in Vorderweißenbach und St. Oswald/Fr. (2:0 in Freistadt). Bezirksliga Ost: Weil Garsten seinen Platz saniert sowie eine neue Tribüne errichtet, tritt das Team von Trainer Reinhard Mayr im Herbst in allen Spielen auswärts an. Das war nach den ersten drei Runden bisher noch kein Nachteil: Garsten bleibt auch nach dem 0:0 gegen Ried/Riedmark ungeschlagen, hat aus den ersten drei Partien einen Sieg und zwei Unentschieden geholt. 2. Klasse Südwest: Nicht nur in der OÖ-Liga beim 11:0 von Ostermiething bei Stadl-Paura durften die Fans im Minutentakt Tore bestaunen – auch in zwei Unterhausspielen wurden elf Treffer erzielt: Geretsberg ließ Feldkirchen/M. beim 9:2-Erfolg keine Chance. Kurios: Es gab zehn verschiedene Torschützen. Ein Torfestival war auch das 7:4 von St. Pantaleon gegen das 1b-Team von Schalchen.