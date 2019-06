Unterhaus Auf- und Abstieg: Viele Fragen schon geklärt

Die Unterhaus-Saison biegt in die Zielgerade ein: Langsam, aber sicher wird auch klarer, wie viele Mannschaften in den diversen Ligen auf- und absteigen müssen. Die OÖN haben von der Regionalliga bis zu den Landesligen den Überblick:

Regionalliga: Dem FC Wels bleibt der Abstieg nicht erspart. Da es zwei Regionalliga-Klubs erwischen wird und Stadl-Paura nicht freiwillig in die Landesliga absteigen will, ist der Gang in die OÖ-Liga für das Regionalliga-Schlusslicht bereits fix.

OÖ-Liga: Auch hier ist alles klar. Der FC Wels nimmt den Platz des Aufsteigers (aller Voraussicht nach Junge Wikinger Ried) ein. Neben dem SC Marchtrenk wird noch ein Klub aus dem Duo SV Gmunden/Sportunion St. Martin absteigen.

Landesligen: Nach dem Abstieg des FC Wels in die OÖ-Liga ist klar: Nur die Meister der beiden Ligen dürfen in die höchste Liga des Bundeslandes aufsteigen. Der beste Zweite hätte nur dann ein Ticket erhalten, wenn kein oberösterreichischer Verein aus der Regionalliga in die OÖ-Liga gekommen wäre.

Im Abstiegskampf ändert sich nicht viel. Lediglich die neue Spielgemeinschaft zwischen Wallern und St. Marienkirchen erspart in der Landesliga Ost einem Team den Fixabstieg. Der Grund: Weil die 1b-Mannschaft eines OÖ-Liga-Vereins höchstens in der Bezirksliga spielen darf, wird St. Marienkirchen in der Endtabelle der Saison 2018/19 an die letzte Stelle der Landesliga Ost gereiht und steigt in die Bezirksliga ab. Damit stehen die Fixabsteiger im Osten mit St. Marienkirchen und Gallneukirchen bereits fest. Der Relegationsplatz bleibt weiter heiß umkämpft: Aktuell hätte diesen Vorderweißenbach nach dem gestrigen 2:6 gegen Admira Linz inne. Das Mühleder-Team hält eine Runde vor dem Saisonende bei 26 Punkten – auch Traun (28 Punkte) könnte es noch erwischen.

In der Landesliga West ist der Relegationsplatz ebenfalls noch vakant: Entweder Braunau (28 Punkte), oder Esternberg (31) müssen nach der Saison noch zwei Entscheidungsspiele bestreiten.

