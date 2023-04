Unterhaus-Anpfiff: (K)ein Ja zur Regionalliga

Es wäre der Lohn für eine jahrzehntelange vorbildliche Arbeit: Das neue Trainingszentrum für die UVB Oberbank Vöcklamarkt nimmt immer mehr Gestalt an. Während bis hin zur Nationalmannschaft immer nur geredet wird, setzt man im Hausruckviertel Taten. Dazu gehört auch ein klares Bekenntnis zur Regionalliga – und das, obwohl die Lust zum Mitspielen in Oberösterreich auf einem neuen Tiefpunkt angelangt ist.

Hier wird auch spannend sein, wie sich die Askö Oedt in den nächsten Wochen bei der Lizenzierung für die OÖ-Liga beziehungsweise die Regionalliga verhalten wird. Kurios: Würde man alle Kriterien erfüllen, wird man wohl aufsteigen oder den Abstieg akzeptieren müssen. Denn die Regelung, dass man bei Erfüllung aller Kriterien in die Regionalliga aufsteigen muss, die gibt es schon seit Jahren. Und damit würde die Protestgrundlage fehlen.

Neu ist hingegen, dass man in die Landesliga absteigen muss, wenn man die Lizenzbedingungen für die OÖ-Liga nicht erfüllt. Das ist neu – und wurde erst während der Saison so beschlossen. Falls Oedt also auf dem Rechtsweg eine Chance auf Erfolg haben will, dann wohl nur, wenn man nicht alle Auflagen erfüllt und danach gegen den dann verhängten Zwangsabstieg durch den OÖ-Fußballverband protestiert.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger