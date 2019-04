Unter der Woche Chaos pur, am Spieltag voller Freude

STADL-PAURA. Stadl-Paura-Kapitän Florian Maier spricht über turbulente Woche beim Drittligisten.

OÖ-Regionalligist Stadl-Paura: ein eingeschworenes Team Bild: Hörmandinger

So etwas hat selbst der 83-fache Bundesliga-Spieler Florian Maier in seiner Karriere noch nicht erlebt. Seit Wochen warten der Kapitän von Fußball-Regionalligist ATSV Stadl-Paura und seine Mannschaftskollegen auf ausstehende Gehälter. In der Vorwoche erlebten die Drittligakicker mit der wohl kuriosesten Trainerrochade in dieser Unterhaus-Saison abermals Chaos pur. Auf dem Platz geben sie trotzdem Gas, feierten in Weiz einen 3:2-Erfolg – nach 0:2-Rückstand.

OÖN: Sie waren beim LASK und Langzeit-Kapitän von Blau-Weiß Linz – aber so ein Chaos haben Sie noch nie erlebt, oder?

Florian Maier: Zum Glück nicht. Sportlich ist es aber unglaublich. Wären all die Nebengeräusche nicht, wäre es neben der Aufstiegssaison mit Blau-Weiß Linz wohl eines der geilsten Jahre meiner Karriere.

Trotz der fehlenden Gehälter hat man in Weiz wieder gewonnen. Wie ist das möglich?

Das Trainerteam leistet tolle Arbeit. Ihnen gebührt größter Respekt. Sie schaffen es immer wieder, uns zu berühren. Unter der Woche bekommen wir pures Chaos mit, aber am Spieltag zaubert der Markus (Anm.: Stadl-Paura-Trainer Markus Waldl) wieder eine Rede heraus, und wir sind voll fokussiert.

Kurios war auch die Aktion am vergangenen Donnerstag, als man Trainer Waldl nachgefahren ist, um ihn von seinem Rücktritt umzustimmen.

Wir wollten seinen Abgang so nicht hinnehmen. Ich habe dann seine Frau angerufen, um zu erfahren, wo er sich gerade aufhält. Wir sind dann mit zehn Spielern zum Golfplatz nach Kematen gefahren, konnten ihn zum Glück überzeugen, dass er doch weitermacht.

Wie geht es jetzt weiter?

Im Sommer gibt es sicher ein weinendes Auge, weil uns diese Situation als Team zusammenschweißt. Vom Verein gibt es noch keinen Plan, wie es weitergeht. Ich würde auch gerne noch einmal mit einem Verein um den Aufstieg mitspielen. Eigentlich genau wie jetzt – nur ohne die chaotischen Zustände eben.

Quo vadis, Stadl-Paura?

Zukunft von ATSV Stadl-Paura bleibt völlig offen.

Wie geht es bei Fußball-Regionalligist ATSV Stadl-Paura weiter? Seit Jänner warten Spieler und Trainer des OÖ-Drittligisten auf fehlende Gehälter. In der Vorwoche wurde das Chaos im Klub noch größer: Gegen Alleinherrscher und Obmann Hans Stöttinger hat sich mittlerweile eine Allianz – um dessen Stellvertreter und Ex-Obmann Maximilian Wetschka sowie weitere Vorstandsmitglieder – gebildet.

Selber spricht sich Wetschka nicht von Schuld frei: „Hans hat viel für Stadl-Paura geleistet, hat jahrelang das Geld hergegeben. Wir haben aber zu lange zugeschaut.“ Die nahe Zukunft des Klubs steht in den Sternen: „So kann es nicht weitergehen. Wir wollen in der Regionalliga bleiben, ohne Budget geht das aber nicht. Auch ein freiwilliger Abstieg ist Thema.“

Die Lage ist ernst. „Die Klubkasse ist leer. Ich bin froh, wenn ich die Getränke für die Heimspiele nicht aus eigener Tasche zahlen muss.“ Vor allem Spieler und Trainer, die schon monatelang auf Gagen warten, tun ihm leid: „So ein charakterstarkes Team hatten wir in Stadl-Paura noch nie.“ (rawa)

