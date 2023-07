Union Katsdorf: Auf den Meistertitel folgt die Spielgemeinschaft

Nach dem Abstieg aus der Landes- in die Bezirksliga hatte bei der Union Katsdorf kaum jemand den sofortigen Wiederaufstieg im Blick. Zum Beginn der Saison standen eher Konsolidierung und Neuformation im Mittelpunkt des Interesses. Doch schon bald entwickelte die von Trainer Samir Hasanovic formierte Elf so viel Schlagkraft, dass sich die Katsdorfer nicht am Ende der Tabelle, sondern an deren absoluter Spitze wiederfanden.