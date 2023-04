Ulrichsberg und Klaffer: Aus zwei mach eins

Ein Derby zwischen Klaffer und Ulrichsberg wird es in den kommenden Jahren in der 1. Klasse Nord nicht mehr geben. Der Grund: Beide Vereine stellen ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft im Erwachsenenbereich, da aktuell zu wenig Spieler vorhanden sind. "Es geht sich einfach nicht mehr aus für uns, dass wir eine eigene Reserve stellen. In Ulrichsberg ist das noch nicht so schlimm, aber es wird auch dort in Zukunft schwer. Deshalb haben wir uns für einen gemeinsamen Weg entschieden", sagt Klaffer-Sektionsleiter Valentin Radinger.

Aus zwei mach eins – Radinger nimmt nach diesem Schritt auch den OÖ-Fußballverband in die Pflicht: "Es trifft immer mehr Vereine. Der Fußballverband muss sich gerade im Reservebereich etwas überlegen, um nicht noch mehr Klubs an Spielgemeinschaften zu verlieren. Für die Region ist es auch schade, dass es dieses Derby nicht mehr geben wird", erklärt Radinger weiter.

Das vorerst letzte Derby steigt bereits am 15. April mit Heimvorteil für Klaffer. Während Ulrichsberg nach dem gestrigen 2:3 in Haslach auf Platz elf liegt, ist Klaffer (das gestrige Heimspiel gegen Oberneukirchen wurde abgesagt) aktuell Zehnter. (top)

Autor Tobias Pramberger Tobias Pramberger