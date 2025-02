Überraschender Abgang bei Vorwärts Steyr

Bis Donnerstag um Mitternacht läuft die Winter-Übertrittszeit - auch beim SK Vorwärts Steyr wird sich bis dahin wohl noch etwas tun. „Unser Transferprogramm ist noch nicht abgeschlossen. Es kann sowohl noch Zu-, als auch Abgänge geben“, sagt Sportchef Gerald Perzy.

Heute testen die Rot-Weißen in Bad Wimsbach gegen Mondsee (19.45 Uhr) - da wird wohl auch dem einen oder anderen Testspieler noch auf die Beine gesehen. Überraschend nicht mehr dabei sein wird Linksverteidiger Lukas Prokop: Sein Vertrag wurde mit Ende Jänner einvernehmlich aufgelöst wurde. „Der Spieler ist kurzfristig mit diesem Wunsch an uns herangetreten, weil er sich beruflich verändert und nach Graz geht“, erklärt Sportchef Perzy. Der Wiener war im Sommer 2023 aus Leoben zum SKV gekommen und absolvierte in den letzten eineinhalb Jahren 34 Pflichtspiele (1 Tor).

Neuer Tormann

Mittelfeldspieler Hazar Eminazari (20) wird zum ASK St. Valentin verliehen und soll in der OÖ-Liga Spielpraxis sammeln. Torhüter Niklas Radner (19) will eine Chance als Nummer eins in der Landesliga West nutzen und wechselt deshalb zu Neuhofen/Innkreis. Statt ihm wurde Lukas Huemer (19) verpflichtet, der zuletzt in Schlierbach aktiv war.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger