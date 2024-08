Überraschende Tabellenführer in Regional- und OÖ-Liga

Das Amateurteam der SV Guntamatic Ried macht es den Profis in der 2. Fußball-Liga nach: Auch die zweite Mannschaft führt nach zwei Spieltagen die Tabelle in der Regionalliga Mitte an.

Das war selbst zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison nicht absehbar – zumal das Team von Trainer Julian Baumgartner in der Vorsaison bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen musste. Beim 4:2-Heimerfolg gegen Aufsteiger Askö Oedt schlugen die Wikinger spät zu: In der 92. Minute hatte Bayern-Leihgabe Loiange Delphin Ondoa Belinga den neuerlichen Führungstreffer erzielt, drei Minuten später gelang Mateo Zetic der 4:2-Endstand.

Für einige Trauner war das Duell in Ried trotzdem eine besondere Sache: Gerald Baumgartner führte die Wikinger 2020 als Zweitliga-Meistertrainer in die Bundesliga zurück, war nun als Oedt-Sportchef zu Gast. Mit Arne Ammerer, Jonas Rossdorfer und dem Brasilianer Valdir waren auch einige Ex-Rieder für Oedt am Ball.

In der OÖ-Liga kommt der aktuelle Tabellenführer ebenfalls aus dem Innviertel: Bei der sonst so heimstarken SPG Weißkirchen/Allhaming gelang dem Team von Trainer Christoph Mühllechner mit dem 3:1-Erfolg der zweite Sieg im zweiten Spiel. Womit dem Leader aus Braunau eine Trendumkehr im Vergleich zum Ende der Vorsaison gelungen ist: Da hatte Ostermiething sechs der letzten neun Spiele verloren. "Wir haben eines der besten Auswärtsspiele gezeigt, seitdem ich hier Trainer bin", war Ostermiething-Coach Mühllechner stolz.

Titelkandidat Mondsee wartet indes weiter auf den ersten vollen Erfolg. Immerhin: Wie schon in der ersten Runde gegen St. Martin/M. holte das Plasser-Team auch im Derby gegen Bad Ischl nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Remis.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

