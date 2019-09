U19-Elite wieder zu Gast in OÖ

Mit Andrea Gurtner, Claudia Wenger, Linda Mittermair, Jana Kofler und Annabel Schasching wurden auch fünf OÖ-Kickerinnen nominiert.

Die Innviertlerin Schasching stieg als Jüngste des Quintetts im August in die U19 auf, nachdem sie im Frühjahr noch die U17-EM-Endrunde mit der ÖFB-Auswahl in Bulgarien bestritten hatte. "Es ist etwas ganz Besonderes, die Qualifikationsspiele daheim bestreiten zu können", sagt die 17- jährige Lokalmatadorin aus St. Ägidi. "Ich möchte dem Team mit vielen Toren und Assists helfen."

Zum Auftakt trifft die Elf um die St.- Pölten-Akteurin am 1. Oktober in Bad Wimsbach auf Israel, am 4. Oktober geht es in Windischgarsten gegen Lettland, und am 7. Oktober steigt der Abschluss in Bad Wimsbach gegen die Schweiz (alle Spiele ab 16 Uhr). (pich)

