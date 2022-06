Turbulente OÖ-Liga: Kein Aufsteiger und vier Absteiger

SPG Weißkirchen/Allhaming: Bestes Heimteam sowie bestes Auswärtsteam, seit 21 Runden ungeschlagen – die Zebras spielten eine überragende Saison. Der Aufstiegsverzicht aufgrund der fehlenden Infrastruktur wurde von der Paritätischen Kommission der Regionalliga Mitte angenommen – bis auf Pollak bleiben alle Stützen auch in der kommenden Saison an Bord.

Askö Oedt: Kaum ein Team freut sich wohl so wie die Trauner über den zweiten Platz. Einen Erfolg gibt es auch im Umfeld: Tribüne und Flutlicht werden endlich gebaut. Jürgen Schatas wird Nachfolger von Davorin Kablar, er kommt von Regionalligist FC Wels.

SU St. Martin/M.: Die Mühlviertler krönten ihre beste OÖ-Liga-Saison der Vereinsgeschichte mit dem Landescup-Titel. Im Sommer folgt Bad Leonfeldens Stefan Hartl auf Erfolgstrainer Dominik Nimmervoll. Auch ein Umbruch steht vor der Tür: Einige Abgänge – wie jene von Rosulek (Donau Linz), Lindak (Oedt) oder Mitter (Wallern) – sind bereits fix.

Union Mondsee: Nach einer Schwächephase im Herbst gelang mit einem starken Frühjahr der Sprung auf Platz vier. Lukas Leitner erzielte mit 27 fast die Hälfte aller 57 Tore.

SPG Wallern/St. Marienkirchen: Großteils blieben die Trattnachtaler hinter den Erwartungen. Unter Neo-Coach Horst Haidacher verlor man immerhin kein Spiel, holte zehn von zwölf Punkten. Der 32-Jährige bleibt auch in der kommenden Saison Wallern-Coach – und bekommt prominente Verstärkungen wie Ex-Profi Philipp Huspek.

ASK St. Valentin: Der Klub hielt sich einen möglichen Regionalliga-Aufstieg lange offen – entschied sich aber aufgrund des zu großen Abstands zur Spitze dann doch dagegen. DSG Union Perg: Die Machländer waren eine der positiven Überraschungen dieser Saison. Im Frühjahr holte Perg ab der Übernahme von Neo-Trainer Jürgen Prandstätter 30 der insgesamt 44 Punkte.

Union Edelweiss Linz: Acht Niederlagen im Frühjahr sind zu viel. Sechs Neue sowie sechs Abgänge stehen fest: Unter anderem kommt Markovic von Wallern.

SPG Friedburg/Pöndorf: Die Friedburger spielten eine sorgenfreie Saison. Die Lebensversicherung heißt Mersudin Jukic, der in 25 Spielen 22 Mal traf.

SPG Pregarten: Trotz des Aus von Trainer Ronald Riepl im Winter gelang der Klassenerhalt problemlos.

SV Bad Ischl: In der Hinrunde Schlusslicht, zündete man im Frühjahr den Turbo. Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz beträgt einen Punkt, sieben Zähler holte man ab der 90. Minute. Trainer Franz Scherpink verlässt den Klub, auch David Svarovsky geht nach 31 Jahren im Verein.

SV Grün-Weiß Micheldorf: Als Letzter gingen die Kremstaler in das Frühjahr, mit dem 2:0 im direkten Duell gegen Grieskirchen bleibt der Liga-Dino in der OÖ-Liga. SV Grieskirchen: Die Trattnachtaler müssen nach dem Herzschlagfinale als Viertletzter absteigen. Die Möglichkeit auf den freiwilligen Aufstieg in die Regionalliga wollte man nicht ergreifen.

Union St. Florian: Mit Willi Wahlmüller wird in der Landesliga ein völliger Neustart gewählt – mit vielen regionalen Kickern. Protest gegen die aktuellen Bestimmungen bezüglich Auf- und Abstiegsmodus will der Klub trotzdem einlegen – die Chancen auf einen Erfolg gehen aber gegen null.

Askö Donau Linz: Mit 13 Niederlagen in Serie stellten die Blau-Gelben einen neuen Liga-Negativrekord auf. Mit Trainer Adnan Kaltak soll in der Landesliga der Neuaufbau gelingen.

SV Bad Schallerbach: Nach dem Abstieg wird der Kader massiv verändert – Top-Kicker sollen die Rückkehr in die OÖ-Liga einleiten: Die WSC/Hertha-Kicker Florian Maier und Valentin Frank sowie die Hofstätter-Brüder Raphael und Pascal sind so gut wie fix. Trainer Erich Renner bleibt.