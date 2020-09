Tür an Tür mit den U21-Stars

"Die U21 ist am Hauptfeld, wir am Fünferplatz. Beide Teams haben eigene Eingänge, werden strikt getrennt", erklärt Wels-Obmann Juan Bohensky, der sich über den hohen Besuch genauso freut wie über das 1:1 in der dritten Liga gegen die Sturm Amateure: "Wir werden immer besser."

Richtig eilig hatte es die Union Saxen in der 1. Klasse Nordost gegen die Union Bad Kreuzen. Bereits nach fünf Minuten führten die Hausherren durch ein Tore von Klaus Eder (2.) und Julian Karl (4., 5.) mit 3:0. Schlussendlich feierte das Team von Trainer Kevin Eder einen 7:0-Erfolg. Der SV Sierning wird in der 1. Klasse Ost immer mehr zum Remis-König. Das gestrige 0:0 im Lokal-Derby bei Bewegung Steyr war das dritte Unentschieden im dritten Spiel für die Mannschaft von Trainer Heinrich Holzer. Siernings Rivale SV Windischgarsten spielt weiter in einer eigenen Liga: Das 2:1 gegen die SPG Kematen/Rohr war saisonübergreifend der 16. Sieg in Serie. Auch die Union Schardenberg schaffte dieses Kunststück in der 2. Klasse Westnord. Die Stockinger-Elf ist ebenfalls 16 Spiele ohne Punkteverlust.