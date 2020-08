Trotz Corona: Wie ein Landesligist Top-Spiele über die Bühne bringt

Desinfektionsgeräte, regelmäßige PCR-Tests und eine strikte Trennung von Spielern und Zuschauern: Es sind viele Fronten, an denen Vereine quer durch das Fußball-Unterhaus zurzeit kämpfen. Landesliga- West-Klub SK Bad Wimsbach meistert die neue Unterhaus-Normalität – wie viele andere auch – aktuell allerdings mit Bravour. Mit dem Karlsruher SC (2. Liga), FSV Zwickau (3. Liga) aus Deutschland und dem Bundesligisten SKN St. Pölten genossen in der Vorwoche gleich drei Profi-Teams das professionelle Umfeld beim Fünftligisten. "Der Aufwand für die Testspiele war doch größer als gedacht", sagt Bad-Wimsbach-Sektionsleiter Stefan Hochreiter. Für die Sicherheit der Spieler und Betreuer mussten sechs Umkleidekabinen, Aufenthaltsräume und auch die Kantine mit speziellen Geräten zur Desinfektion und Luftreinigung ausgestattet werden – mit Erfolg. Auch sportlich ist der Klub gut unterwegs: Am Freitag gab es ein 0:0 im Derby bei Schwanenstadt.

Trainerwechsel in Gmunden

Für den SV Gmunden verlief der Start in die Saison nicht nach Wunsch. Nach dem 0:2 gegen Pettenbach hat sich der Aufstiegskandidat von Trainer Thomas Heissl getrennt – nach nur drei gespielten Runden. Interimsmäßig übernimmt der bisherige Co-Trainer Josef Gehmair (38).

Für Pettenbach war es hingegen der dritte Sieg im dritten Spiel – auch die Bilanz von Peuerbach ist nach dem 2:1 in Braunau noch makellos. Genauso wie Bad Leonfelden (3:1 bei Admira Linz) und Rohrbach (2:1 gegen Viktoria Marchtrenk) in der Landesliga Ost.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Michael Buchmayr m.buchmayr@nachrichten.at