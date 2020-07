Wer geglaubt hat, die Coronakrise würde im Amateurfußball eine Transferdürre einleiten, wurde gestern, am letzten Tag der Übertrittszeit im Unterhaus, eines Besseren belehrt. Trotz finanzieller Engpässe wurde in diesem Sommer wieder munter drauflosgekauft. Bis gestern Mittag registrierten die OÖN allein in der OÖ-Liga 92 Spielerwechsel. Im Sommer davor waren es exakt gleich viele Transfers gewesen.