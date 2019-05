Trennung trotz Erfolglaufs

"Im Fußball muss man nicht immer alles verstehen", sagt mit Helmut Wartinger jener Trainer, der nach einer fast beispiellosen Siegesserie mit Bezirksliga-Süd-Klub Neuhofen an der Krems den Trainersessel räumen musste.

Sieben Siege aus zehn Partien waren der sportlichen Leitung dort zu wenig. Unter dem Ex-Internationalen war der Klub schnell alle Abstiegssorgen los, kletterte als drittbestes Frühjahrsteam in der zweiten Saisonhälfte von Platz acht auf Rang drei.

Ab Sommer soll es mit Ex-LASK-KApitän Mario Hieblinger ein Spielertrainer richten. "Du musst mindestens zwei Klassen besser sein, sonst kommst du unter die Räder", schmunzelt Wartinger, dessen sportliche Zukunft noch offen ist.

Hasanovic vor Rückkehr?

Nicht weniger kurios dreht sich das Trainerkarussell in der Bezirksliga Nord. Unter ähnlichen Vorzeichen, nämlich mitten im Rennen um die Aufstiegsplätze, warf erst kürzlich Freistadts Trainer Walter Lehner völlig überraschend das Handtuch – als Tabellenzweiter. Diesen Platz hat der Klub auch nach dem 2:1 am Wochenende gegen Königswiesen noch inne.

"Walter war der Ansicht, dass er die Mannschaft nicht mehr hundertprozentig erreicht und ist aus diesem Grund zurückgetreten", erklärt Freistadt-Obmann Wolfgang Freudenthaler.

Jetzt bahnt sich eine Rückkehr an: Samir Hasanovic – aktuell bei St. Pantaleon/Erla in der 1. Klasse Nordost als Trainer aktiv – könnte ab Sommer übernehmen. In den kommenden Tagen wird eine Entscheidung erwartet.

Vielleicht spielen die Mühlviertler bis dorthin ja wieder in der Landesliga Ost – dort, wo sie jahrzehntelang vertreten waren.