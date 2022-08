Trauer um Oberndorfer: "Er war das Gesicht von Gunskirchen"

"Heli, immer einer von uns – Danke für alles!" Nicht nur beim LASK war die Trauer über das Ableben von Vize- und Ehrenpräsident Helmut Oberndorfer riesengroß – auch "sein" Verein, die Union Gunskirchen, weint um einen ganz besonderen Menschen.

Am 5. August war er eine Woche vor seinem 75. Geburtstag friedlich eingeschlafen – und hinterließ beim Unterhausklub aus der Bezirksliga Süd eine enorme Lücke. "Er wird uns sehr fehlen, in allen Bereichen. Er war das Gesicht von Gunskirchen", sagt Sektionsleiter Wolfgang Huemer, der selbst bereits in frühen Jahren mit dem langjährigen Vereinspräsidenten Bekanntschaft gemacht hat: "Als ich mit 16 Jahren in der Kampfmannschaft von Gunskirchen gespielt habe, war er bereits Präsident. Und auch sein Vater war zuvor schon Präsident unseres Vereins. Solche tollen Leute sterben leider aus."

Die Oberndorfer-Arena in Gunskirchen Bild: Hörmandinger

Beim ersten Heimspiel der neuen Saison am Freitag gegen Neukirchen stand ihr geliebter "Heli" noch einmal im Mittelpunkt: Vor dem Ankick verabschiedeten sich die Kampfmannschaftskicker mit einem großen Transparent, hielten eine Gedenkminute ab und trugen einen Trauerflor. Sie schenkten ihm zum Abschied einen 6:0-Sieg. Vor den Augen seiner Familie: Auch seine Gattin, Kinder und Enkelkinder waren anwesend.

Neue Anlage als Denkmal

"Vor zwei Monaten ist er noch neben mir in der Vorstandssitzung gesessen. Da meinte er, dass es ihm schon wieder besser gehen würde", erinnert sich Huemer.

Oberndorfer auf der 2021 eröffneten Anlage Bild: U. Gunskirchen

Nicht nur bei den Fußballern hat er sich engagiert, auch für zahlreiche andere Organisationen und Vereine hatte Oberndorfer stets ein offenes Ohr. Die Bezeichnung Sponsor war für Oberndorfer zu kurz gegriffen: Er war eher ein Gönner und jedenfalls ein echter Freund. Huemer: "Für den Ort war er enorm wichtig. Er hatte immer ein offenes Ohr, organisierte in seiner Firma immer wieder große Feste, für die er eine ganze Halle ausgeräumt hat. Da ist er selber sogar oft mit dem Stapler gefahren und hat mitgeholfen."

Es war Oberndorfer nicht vergönnt, die Fertigstellung der LASK-Arena auf der Gugl mitzuerleben. In Gunskirchen ist man mit dem zweiten sportlichen Lebenswerk von Helmut Oberndorfer hingegen rechtzeitig fertig geworden: Seit dem Vorjahr wird im neuen Schmuckstück, der Oberndorfer-Arena, gespielt. Huemer: Er hat uns diese tolle Anlage hinterlassen, auf die wir sehr stolz sind. Wir sind dankbar, dass er da war."