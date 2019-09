Trattnachtaler Duo auf der Erfolgswelle

Lediglich zwei Kilometer trennen die Sportplätze der OÖ-Ligisten Bad Schallerbach und Wallern/St. Marienkirchen. Und auch in der Tabelle liegen die beiden Klubs ganz eng beisammen. Die Spielgemeinschaft schob sich mit dem 4:1 daheim gegen Micheldorf auf den zweiten Tabellenplatz, Aufsteiger Bad Schallerbach liegt nach dem 1:0 bei St. Martin/M. nur einen Punkt dahinter auf Rang drei.

"Das wundert mich nicht, sie haben richtige Qualität. Wir wollen aber auch am Ende der Saison vor unserem Lokal-Rivalen liegen", sagt Wallern-Sportchef Albert Huspek.

Der sich – fast genauso wie Bad Schallerbach-Trainer Jürgen Brandstätter – trotzdem noch nicht vollends zufrieden gibt: "Wir zeigen in dieser Saison noch zu oft zwei Gesichter. Die erste Halbzeit ist meistens hui, die zweite eher pfui." Und auch Bad Schallerbach-Coach Jürgen Brandstätter findet trotz der besten Platzierung unter den drei Aufsteigern ein Haar in der Suppe: "Es ist Jammern auf hohem Niveau, aber auch wir haben in dieser Spielzeit schon Punkte liegen gelassen."