Trainerwechsel nach drei Spielen

Das Team von Trainer Udo Maurer führt die Tabelle weiterhin makellos mit vier Siegen in vier Spielen an. Ein Kantersieg gelang der Union Bad Hall: Gegen die Union Leonding konnte ein 9:1-Heimsieg eingefahren werden. Bis zum Samstag hat die Union Gunskirchen in der Bezirksliga Süd kein Gegentor erhalten und kein Spiel verloren – beim 0:3 gegen die Union Buchkirchen gab es nicht nur die erste Niederlage, auch die Torsperre wurde geknackt. Kurioser Trainerwechsel in der 1. Klasse Mitte-West: Obwohl Absteiger Union Taufkirchen an der Trattnach zwei der ersten drei Spiele gewinnen konnte, kam es vor dem Duell am Samstag gegen Blau-Elf Wels zur Trennung von Trainer Robert Steiner. Vor den Augen von Neo-Trainer Manfred Paschinger und unter der interimistischen Leitung von Sektionsleiter Thomas Ecker wurden die Welser 1:0 besiegt.

Den ersten Saisonsieg konnte die Sportunion Geretsberg in der 2. Frauen-Liga bejubeln: Jennifer Mayr (38., 73., 84.) traf beim 3:1-Auswärtserfolg in Krottendorf gleich drei Mal.