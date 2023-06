Trainer Robert Berg verlässt OÖ-Ligist Ostermiething

Eigentlich waren die gemeinsamen Planungen der Union Ostermiething mit ihrem Trainer Robert Berg für die kommende OÖ-Liga-Spielzeit bereits abgeschlossen. "Am vergangenen Wochenende hat uns Robert aber darüber informiert, dass er ein Angebot vom deutschen Regionalligisten SV Wacker Burghausen hat, das er gerne annehmen möchte", erzählt Richard Rusch, sportlicher Leiter in Ostermiething. "Da wir in den vergangenen Jahren super und vor allem erfolgreich zusammengearbeitet haben, wollten wir Robert die Chance, Teil des Trainerteams in Burghausen zu werden, ermöglichen."

Nachfolger kommt aus Seekirchen

Berg war seit Sommer 2017 Trainer in Ostermiething und stieg mit dem Verein zunächst im Jahr 2018 von der Bezirksliga in die Landesliga auf. In der vergangenen Saison folgte dann der wohl größte Meilenstein: Erstmals in der Vereinsgeschichte gelang den Ostermiethinger der Sprung in die Oberösterreich-Liga, wo man derzeit auf dem 14. Tabellenrang liegt und den Klassenerhalt bereits in der Tasche hat.

Trotz des relativ überraschenden Abgangs ihres aktuellen Trainers, konnte der Klub bereits einen Nachfolger präsentieren: Christoph Mühllechner wird zukünftig die Verantwortung auf der Trainerbank der Union tragen. Mühllechner ist aktuell Co-Trainer beim Salzburger Regionalligisten SV Seekirchen und war auch schon als Cheftrainer der Vöcklamarkt Juniors in der Bezirksliga aktiv.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer