Tragödie: Tiefe Trauer beim SC Marchtrenk

"Es ist eine Katastrophe, was da passiert ist. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr getrübt", fasst Marchtrenks 1b-Trainer Helmut Puttinger die schwierige Situation, nur wenige Tage nach dem tragischen Unfalltod eines seiner Schützlinge, zusammen. Das Unentschieden (1:1) gegen den Titelaspiranten aus Dietach war am Samstagnachmittag nur eine unwichtige Nebensache.

Es ist der gemeinsame Abschied von Patrick Punz, der am vergangenen Montag im Alter von nur 20 Jahren bei einem Verkehrsunfall in Niederbayern ums Leben gekommen war, der alle im Verein bewegt.

Mit einem Plakat, bedruckten T-Shirts und einer Schweigeminute wurde der begeisterte Kicker, der in der Vorwoche im Derby gegen die Viktoria noch auf dem Spielfeld gestanden war, von seinen Freunden und Vereinskollegen verabschiedet. "Dieser Abschied wäre auch in Patricks Sinn gewesen", sagt Funktionär Alfred Pöhli.