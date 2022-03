Torfrau trifft am Feld zum Sieg

+++ Frauen-Fußball +++

Beim 2:0-Sieg von Geretsberg in der 2. Liga gegen Neusiedl musste Stammtorhüterin Susanne Meidl wegen einer Ellbogenverletzung als Torfrau passen. Ganz wollte Trainer Andreas Meindl auf Meidl aber trotzdem nicht verzichten: Weil coronabedingt einige Geretsberg-Kickerinnen ausgefallen waren, nahm Meidl als Feldspielerin auf der Ersatzbank Platz – und traf eine Viertelstunde nach ihrer Einwechslung zum 2:0-Endstand (84.). Gut in Schuss präsentierte sich auch Nadine Maria Ecker: Beim 16:0-Erfolg von St.Oswald/Fr. in der Frauenklasse Nord/Ost gegen Kleinmünchen 1c erzielte sie zehn Tore.

+++ Bezirksligen +++

Heiß umkämpft sind die Aufstiegsplätze in den Bezirksligen. Nach dem 1:1 von Leader Vorchdorf gegen Ohlsdorf und dem 1:0-Sieg des Dritten Schlierbach beim Zweiten Gschwandt sind die drei Top-Teams im Süden nur mehr durch drei Punkte getrennt. Auch im Norden und Osten liegen die Tabellenführer Julbach (1:1 gegen Wartberg/Aist) und Oedt 1b (5:0 gegen Schiedlberg) nur drei Zähler voran. Im Westen sind nach der gestrigen 0:1-Niederlage von Spitzenreiter Senftenbach gegen Gilgenberg die Top Vier sogar nur durch zwei Punkte getrennt.