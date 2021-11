Wer macht sich in der letzten Herbstrunde zum Winterkönig in der höchsten Liga des Bundeslandes? Für das Herbstfinale gelten andere Vorzeichen: Ab heute tritt in Österreich die 2G-Regel in Kraft – und diese hat auch Auswirkungen auf das Unterhaus: Es dürfen nur noch geimpfte oder genesene Spieler eingesetzt werden.