Titelfluch hält an

Das späte 0:1 in Schärding ließ Mondsees Meisterträume trotz bis dahin 368 Minuten absolvierter ohne Gegentor platzen.

Doppelt bitter: Bereits 2012 vergab Mondsee am letzten Spieltag den Sprung in die OÖ-Liga. "Es war ein Spiegelbild der Saison. Wir haben ausgezeichnet gespielt, sind aber wieder an der mangelnden Chancenauswertung gescheitert. Die Enttäuschung ist riesig", sagt Mondsee-Coach Christoph Mamoser, dessen Team tatsächlich ein halbes Dutzend Top-Chancen vergeben hatte.

Umso größer war die Freude dafür bei Friedburg: Zwei Tore sprachen in der Endtabelle für das Team von Trainer Karl Vietz. Als Neunter (!) im Herbst konnte dank eines bärenstarken Frühjahrs – in 13 Spielen wurden zehn Siege eingefahren sowie 47 Treffer erzielt – noch der erste Aufstieg in die OÖ-Liga gefeiert werden. "Nach der Heimpleite gegen Mondsee haben wir vor zwei Wochen den Titel eigentlich schon abgeschrieben", sagt Friedburg-Obmann Harald Aigner, dessen Team in der Vorwoche nur dank des 4:3-Siegetreffers in der 94. Minute in Andorf überhaupt noch im Titelrennen geblieben war. Den Schärdingern spendiert Friedburg eine Jause für die Schützenhilfe. Der Abschied von Friedburgs Erfolgstrainer Karl Vietz steht, wie berichtet, dennoch fest. Schalchens Robert Pessentheiner übernimmt im Sommer. Außerdem sind die Transfers von Emrah Krizevac (Micheldorf) und Ernst Öbster (Altheim) fix.

Neue Trainer stehen fest

Nicht nur bei Friedburg gibt es in der kommenden Saison einen neuen Mann in der Coachingzone: Bei Andorf übernimmt Josef Hamedinger, Bad Leonfelden vertraut nach Herwig Drechsels Abgang auf dessen Co-Trainer Andreas Prammer und Christoph Hiesl. Stephan Kuranda wird Admira-Linz-Trainer. Auch die ersten Transfers stehen fest: Wallerns Marko Miljak kehrt zu Sattledt zurück, Mondsee holt Ilija Ivic von Braunau. Bad Wimsbach gelang mit Weißkirchens Felix Neuböck ein Transfercoup.

