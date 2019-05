Titelchance vorbei

Dieser Blitzstart raubte Geretsberg wohl die letzte Titelchance. Nach Gegentreffern in der 1. und 7. Minute lagen die Innviertlerinnen gestern im Top-Spiel bei Rankweil in der 2. Frauen-Liga Mitte-West früh mit 0:2 im Rückstand. Am Ende gewann der Klub aus Vorarlberg 4:1 – und zog eine Runde vor dem Saisonende an den Oberösterreicherinnen vorbei.

"Es war trotzdem ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg der Vorarlbergerinnen", sagte Geretsberg-Trainer AndreasMeindl. Mit zwei Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger ist der Elf aus dem Ländle der Meistertitel nur mehr theoretisch zu nehmen, das "Gallische Dorf" Geretsberg steuert wie im Vorjahr auf den Vizemeister-Titel zu.

Bitterer als die Niederlage wiegen für Meindl zwei Ausfälle: Michelle Felber musste wegen eines Kreuzbandrisses vom Platz, in der 78. Minute erwischte es auch noch Carolin Wengler mit einer schweren Schienbeinverletzung.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Rankweil Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.