Titelanwärter wurden ihrer Rolle gerecht

Der erste Landesliga-Herbstmeister steht fest: In der Landesliga West überwintert der große Titelfavorit Bad Schallerbach als Tabellenführer. Für Trainer Erich Renner war dies aber kein Selbstläufer. "Uns wurde in vielen Spielen alles abverlangt. Wir sind mit der Punkteausbeute sehr zufrieden und wollen zurück in die OÖ-Liga. Es ist aber noch lange nichts entschieden", sagt Renner, dessen Klub im Winter noch einmal für einen Transfer-Coup sorgen könnte: Die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass die Trattnachtaler an St. Pöltens Goalie Pirmin Strasser dran sind.

Für Grieskirchen-Trainer Reinhard Furthner, der heute mit seiner Mannschaft im Nachtragsspiel gegen Schalchen (19.30 Uhr) Tabellenplatz zwei zurückerobern kann, war der Herbst in Ordnung. "Nach einem Abstieg ist es immer schwierig. Die Burschen haben es aber voll angenommen und werden alles dafür geben, um am Ende ein Wörtchen mitzureden."

Mit Bad Leonfelden liegt nach dem 4:0 gegen Putzleinsdorf auch im Osten ein Team ganz vorne, das zu Saisonbeginn im Kreis der Aufstiegsanwärter genannt wurde. "Es werden vier bis fünf Mannschaften um den Titel spielen. Wir wären nicht abgeneigt, wenn wir am Ende ganz oben stehen", sagt Bad Leonfeldens Sportchef Dominik Mach.

Luksch muss um Job bangen

Nicht ganz zufrieden ist man beim 1b-Team von OÖ-Ligist Oedt – weshalb Aufstiegstrainer Andreas Luksch vorübergehend suspendiert wurde. "Ich will im letzten Spiel sehen, ob es am Trainer liegt oder ob wir 15 Spieler tauschen müssen", sagt Oedt-Präsident Franz Grad vor dem Herbst-Abschluss am Samstag in Rohrbach.