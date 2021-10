"Team hat mich vom Aufhören abgehalten"

"Ich spiele seit eineinhalb Jahren mit dem Gedanken, aufzuhören." Kurz nach der 1:3-Niederlage bei Oedt war für Pregarten-Coach Ronald Riepl der Zeitpunkt gekommen: Der 41-Jährige informierte nach dem Schlusspfiff sein Team, welches er seit Sommer 2018 betreut, dass er in der Winterpause zurücktreten werde. "Meine tolle Mannschaft, der Verein und auch unser Erfolgslauf haben mich immer davon abgehalten. Ich bin seit 30 Jahren vom Fußball zeitlich und emotional abhängig. Jetzt ist der Moment gekommen, um meine Akkus aufzuladen", sagt Riepl, der gegenüber den OÖN auch schonungslos ehrlich sagt: "Der Job als Trainer in der OÖ-Liga ist für mich kein Nebenberuf. Mit einem 40-Stunden-Job ist das schwer zu vereinbaren", sagt Riepl, der zuvor hauptberuflicher Coach in der Linzer Fußballakademie war. Schon morgen beginnt im Nachtragsspiel bei Wallern seine vorübergehende Abschiedstournee. Ein letztes Ziel: In den verbleibenden vier Runden will man die 20-Punkte-Marke noch knacken. Aktuell hält sein Klub bei 13 Zählern.

Riepls Nachfolger darf sich auf ein gutes Fundament freuen. Ein Name steht laut OÖN-Infos ganz oben auf der Liste der möglichen Kandidaten: Ex-Steyr-Coach Willi Wahlmüller.