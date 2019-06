Taufkirchen sicherte sich 15 neue Trikots

Wie die Spielzeit im Fußball-Unterhaus biegt auch das Nachwuchsgewinnspiel „Immer ein Leiberl“ in die Zielgerade ein: Eine Woche vor dem Saisonabpfiff siegte der SV Taufkirchen an der Pram beim begehrten Leiberl-Gewinnspiel von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA. Mit dem Voting-Erfolg sicherte sich der Verein aus der Bezirksliga West 15 neue Trikots und einen Matchball.

Insgesamt 110 Nachwuchstalente laufen in sechs Jugendteams dem runden Leder nach – und verbringen auch außerhalb der Trainingseinheiten viel Zeit miteinander. So legt der Unterhausklub großen Wert auf Aktivitäten, die die Gemeinschaft fördern: Regelmäßig werden Ausflüge zu Spielen der SV Ried oder des FC Bayern organisiert, außerdem steigt im Sommer wieder ein großes Nachwuchscamp.

Letzte Gewinnchance

In dieser Woche kann auf nachrichten.at/unterhaus von Montag bis Mittwochmittag ein letztes Mal in dieser Saison abgestimmt werden. Über den Gewinner wird an dieser Stelle ein Bericht veröffentlicht. Voten Sie Ihren Lieblingsverein noch einmal zum Sieg!