SV Windischgarsten: Mit Winkler kam Erfolg zurück

Nur noch ganz wenige Teams im Fußball-Unterhaus können in dieser Saison eine makellose Bilanz ohne Punkteverlust aufweisen. Eines davon ist der SV Windischgarsten, der nach dem 3:1-Derbysieg im "OÖN-Spiel der Woche" gegen Spital am Pyhrn die Verfolger in der 1. Klasse Ost weiter abschüttelte.

Neun Spiele, neun Siege – ein Erfolg, der untrennbar mit einem Mann verbunden ist: Windischgarsten-Trainer Peter Winkler. Seit Jänner 2016 ist er als Trainer im Luftkurort im Einsatz. Nach dem Abstieg in die 2. Klasse wurde 2017 der sofortige Wiederaufstieg geschafft. Nach zwei Jahren im oberen Tabellendrittel ist Windischgarsten so gereift, dass man in dieser Saison ganz vorne angreifen kann. Winklers Punkteschnitt ist beeindruckend: in 96 Partien wurden 207 Punkte eingefahren – das macht 2,16 Zähler pro Partie. "Für die Spieler wird es nicht leichter. Eine so stolze Serie mit neun Siegen aus den ersten neun Spielen bringt immer auch eine sehr große mentale Belastung mit sich. Schließlich möchten die Jungs nicht, dass der Erfolgslauf abreißt", sagt Winkler. Der Betreuer kennt sich mit solchen Situationen gut aus: Im Aufstiegsjahr zauberte seine Mannschaft sogar 20 Pflichtspiele ohne Niederlage auf den Rasen.

Top-Torjäger trifft schon wieder

Einen erheblichen Anteil am sportlichen Erfolg hat auch Rene Gressenbauer. Der Stürmer hält bereits bei 17 Toren, erzielte auch im Derby einen Treffer. "Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Truppe, hat das Momentum auf seiner Seite", sagt Winkler über seinen Torgaranten. Als fairer Verlierer erwies sich auch Spital/Pyhrn-Obmann Günther Gössweiner: "Sie machen gerade sehr viel richtig." (buch/rawa)