SV Grieskirchen hat Heinle-Nachfolger gefunden

Christian Heinle wechselt nach drei Jahren als Cheftrainer beim SV Grieskirchen mit sofortiger Wirkung zur SV Guntamatic Ried und wird bei den Innviertlern Trainer der Regionalliga-Mannschaft der Jungen Wikinger Ried. Nach kurzer intensiver Suche konnten die Trattnachtaler bereits ein neues Trainerteam präsentieren: Ab sofort wird die Kampfmannschaft von Reinhard Furthner betreut, unterstützt von Co-Trainer Christoph Hackinger.

Reinhard Furthner (33 Jahre) hat die Lehrgänge zur UEFA A-Lizenz, sowie der UEFA Elite Junioren Lizenz erfolgreich absolviert. Nach Stationen im LAZ Ried und der AKA SV Ried führte er in der Saison 18/19 die Union SGS Dorf a.d. Pram zum Meistertitel in der Bezirksliga West und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga. Schon damals mit von der Partie Co-Trainer Christoph Hackinger (37 Jahre), welcher vorher jahrelang für St. Marienkirchen/Polenz aktiv war. Gerhard Starlinger komplettiert als Tormann-Trainer das Team. Ziel ist es den eingeschlagenen Weg mit talentierten jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, sowie aus der Umgebung fortzusetzen.

„Wir wünschen Christian für seine Trainertätigkeit in Ried alles Gute, viel Erfolg und bedanken uns für die drei vergangenen, intensiven Jahre. Dank gilt auch unserem bisherigen Co-Trainer Stefan Offenzeller, der sich eine Auszeit nimmt. Wir sind überzeugt davon, dass unser neues Trainerteam Furthner/Hackinger perfekt zu unserem Verein passt und wir freuen uns auf eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft beim SVG.“, betont SVG-Obmann Thomas Altendorfer.