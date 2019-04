Stroheim sicherte sich 15 neue Trikots

STROHEIM. Der Klub aus der 1. Klasse Mitte siegte beim Nachwuchsgewinnspiel „Immer ein Leiberl“

Sparkasse-OÖ-Regionaldirektor Thomas Lettner überreichte „Immer ein Leiberl“-Gewinner Stroheim 15 neue Trikots und einen Matchball. Bild: Mewa

Der nächste Unterhaus-Klub räumte beim Nachwuchsgewinnspiel „Immer ein Leiberl“ von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA ab: Die Union Stroheim sicherte sich mit dem Voting-Sieg 15 neue Trikots und einen Matchball. Der Nachwuchs hat beim Klub aus der 1. Klasse Mitte einen großen Stellenwert. „Wir sind sehr stolz, dass bei uns viele Spieler den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen“, sagt Nachwuchsleiter Johann Grabner.

Nach dem Aufstieg in die 1. Klasse wurden im vergangenen Sommer wieder drei 16-jährige Youngsters in die erste Mannschaft eingebaut. Grabner: „Somit besteht unsere Reserve und auch unsere Kampfmannschaft nur aus Spielern, die aus dem eigenen Nachwuchs stammen. Das ist schon etwas Besonderes.“

Daran will man auch in den kommenden Jahren nichts ändern: „Wir freuen auch in Zukunft über jeden Neuzugang, den wir in Stroheim beim Nachwuchs begrüßen dürfen.“

Auch in dieser Woche kann wieder ein Verein gewinnen. Die Abstimmung auf nachrichten.at läuft immer von Montag bis Mittwoch (bis 12 Uhr) – jener Unterhausklub mit den meisten Stimmen gewinnt. Anschließend wird an dieser Stelle ein Siegerfoto mit Bericht veröffentlicht.

