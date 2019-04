Steyrs Partylaune erlitt nach sechs Minuten Dämpfer

STEYR. 2. Liga: Bei der 3:4-Heimniederlage gegen Innsbruck II war Vorwärts früh in Unterzahl.

Choreografie der Steyr-Fans Bild: Moser

Das ist Vorwärts Steyr! Trotz der gestrigen 3:4-Niederlage in der 2. Fußball-Liga gegen die Amateure von Wacker Innsbruck wurden die Kicker um Kapitän Reinhard Großalber zum 100. Geburtstag auch nach dem Schlusspfiff noch frenetisch von den 2500 Fans gefeiert. Das, obwohl Steyrs Partylaune bereits nach sechs Minuten einen Dämpfer erlitten hatte: Sebastian Dirnberger sah nach einer Notbremse früh Rot – nach 24 Minuten stand es 0:3.

Warum die Steyr-Anhänger ihrem Team trotzdem zujubelten? Weil sich die Elf des Traditionsvereins nie aufgab – und am Ende sogar dem 4:4 noch nahe war. Trotzdem konnte auch unter Interimstrainer Adnan Kaltak der Negativtrend nicht gestoppt werden. Kaltak wird wohl auch am Sonntag in Wattens noch auf der Betreuerbank sitzen. Zwei mögliche Trainerkandidaten waren gestern schon im Stadion: Daniel Madlener bestätigte ein erstes Gespräch – auch Mario Messner sah dem Zweitligisten auf die Beine. Von Ronald Brunmayr gab es schon eine Absage, Willi Wahlmüller ist wie berichtet ebenfalls Thema bei Vorwärts. So sieht die gewählte Vorwärts Jahrhundert-Elf aus: Großalber, Hauser, Hochedlinger, Vukovic, Hilber; Jetzinger, Madlener, Himmelfreundpointner; Strittich, Petras, Blochin.

Der Auftritt im Jubiläumstrikot war für Lichtenberger&Co nicht erfolgreich. (Foto: gepa)

Blau-Weiß verlor Kreuzriegler

Blau-Weiß verlor nicht nur das Spiel in Lustenau (0:2), sondern auch einen Spieler: Martin Kreuzriegler wurde mit Problemen am operierten Sprunggelenk ausgetauscht. Jubel dafür bei der SV Ried nach der eingenommenen Tabellenführung: "Wir konnten weiter Druck aufbauen. Ich bin lieber vorne als hintennach", sagt Ried-Trainer Gerald Baumgartner.

Alles zur 100-Jahr-Feier sowie die mehrteilige Serie zur SKV-Geschichte: nachrichten.at/steyr

