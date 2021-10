Starkes Kollektiv als Schlüssel zum Erfolg

Liga-Kenner hatten die Mannschaft aus Ostermiething schon beim OÖN-Rundruf kurz vor Wiederanpfiff der neuen Unterhaus-Saison ganz oben auf der Liste. Daran hat sich auch nach dem Unentschieden am Freitagabend bei Schärding (0:0) wohl kaum etwas geändert. "Unser Erfolgsrezept ist derzeit mit Sicherheit die Größe unseres Kaders. Wir können unsere Langzeitausfälle Woche für Woche sehr gut kompensieren", sagt Ostermiething-Trainer Robert Berg und spricht damit das mittlerweile doch sehr große Lazarett in seiner Mannschaft an. Seit Wochen fehlen unter anderem die Stammkräfte Muhamed Subasic oder auch der Sechs-Tore-Mann Elvis Ozegovic. Von einem Titelkampf mit Spitzenreiter Gmunden will Trainer Berg nichts wissen. "Wir wollen so lange wie möglich an ihnen dran belieben. Mit Bad Wimsbach oder Schärding gibt es aber auch noch andere heiße Kandidaten."

Überraschung im Osten

Für die wohl größte Überraschung zeichnete am Wochenende die Union Naarn verantwortlich. Die Machländer feierten am Samstag in Bad Leonfelden einen 2:1-Auswärtssieg. "Der Sieg war enorm wichtig, wenngleich ein Unentschieden wohl das gerechtere Ergebnis gewesen wäre", sagt Naarns Trainer Herbert Panholzer.