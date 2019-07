Stadl-Paura will klagen

Fußball-Regionalligist ATSV Stadl-Paura kommt vor dem heutigen Heimspiel im ÖFB-Cup gegen Zweitligist Lustenau (18 Uhr) nicht zur Ruhe. Am Donnerstag hat der Kontrollausschuss des OÖ-Fußballverbands entschieden, dass jene Spieler, die wegen ausstehender Gehälter in der Vorsaison die kostenlose Freigabe der Spielergewerkschaft (VdF) versichert bekamen, den Klub endgültig kostenlos verlassen dürfen. Ein Dämpfer für Noch-Obmann Johann Stöttinger, der sich durch die Ablösesummen einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich erwartet hat. Jetzt droht er mit einer Klage gegen die Spielergewerkschaft. "Das ist überlegenswert. Ich werde auf jeden Fall Protest gegen das Urteil einlegen."

Es ist offen, wie es mit Stadl-Paura weitergeht. Gerüchten zufolge ist durch das Ausbleiben der Ablösesummen der Spielbetrieb in Gefahr. Auch die Fronten zwischen Stöttinger und dem restlichen Vorstand sind verhärtet.

Djuricin warnt vor Leobendorf

Blau-Weiß-Linz-Trainer Goran Djuricin kennt den heutigen Cup-Gegner Leobendorf (19 Uhr) gut: Mit seinen Ex-Klubs Ebreichsdorf und Mannsdorf traf er in der ersten und zweiten Landesliga Niederösterreichs vier Mal auf den jetzigen Regionalliga-Ost-Klub und gewann davon drei Duelle. "Sie sind eine gute Regionalliga-Mannschaft, haben in der Vorsaison nur ein Heimspiel verloren." Janeczek fehlt, Neuzugang Sylla ist gestern in Linz angekommen.

Erstmals im Cup dabei ist OÖ-Ligist Edelweiß dank des Sieges beim Baunti-Landescup. Die Linzer nehmen es mit Bundesligist Admira (19 Uhr) auf. Neo-Stürmer Kenan Ramic ist nicht dabei: Er heiratet in seiner bosnischen Heimat. (rawa)