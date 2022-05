Stadl-Paura: Tritt der Langzeit-Macher zurück?

Es war eine enttäuschende Saison des ATSV Stadl-Paura: Nach dem 0:1 gegen den FC Wels hat die Elf von Ari Taner nach 30 Runden sechs Punkte auf dem Konto, das Schlusslicht steht längst als Absteiger in die OÖ-Liga fest. Ein erneuter kompletter Umbruch innerhalb des Vereins ist unumgänglich. Eine Kaderpolitik wie bisher – mit einer Vielzahl an verschiedenen Legionären – ist dann aufgrund der schärferen Regelungen in der OÖ-Liga wie berichtet sowieso nicht mehr möglich.

Johann Stöttinger wird diese Mammutaufgabe der neuen Kaderzusammenstellung wohl nicht alleine stemmen können, weshalb es auch Stadl-Pauras Langzeit-Macher war, der sich zuletzt mit einem Hilferuf an ehemalige Funktionärskollegen gewandt hat: So fand zuletzt auch eine Mitgliederversammlung statt. Davor informierte Obmann Stöttinger mit einem Schreiben: "Bei der kommenden Jahreshauptversammlung stehen Neuwahlen im Raum, und meiner Meinung nach gehört der Vorstand komplett neu aufgestellt. Ich bitte euch, zur Besprechung zu kommen, um Ideen auszutauschen und dem ATSV wieder neue Perspektiven zu geben." Auch im Gespräch mit den OÖN bestätigt er: "Es benötigt frisches Blut. Ich muss langsam auch auf mein Alter sehen."

Neustart in 2. Klasse kein Thema

Gerüchten, dass sich Stadl-Paura nach dem Abstieg zurückziehen und in der 2. Klasse einen Neustart wagen könnte, tritt Stöttinger entgegen: "Das ist Schwachsinn, wir machen ganz normal in der OÖ-Liga weiter." Die schärferen Bestimmungen in der höchsten Liga des Bundeslandes – wie etwa die Verbandsspielerregel (nur zwei Spieler, die keine Österreicher sind oder seit mindestens vier Jahren in Österreich spielen) oder die Stammspielerregelung – bereiten ihm kein Kopfzerbrechen: "Diese Regeln dürfen für keinen Verein in Oberösterreich ein Problem darstellen. Wir haben viele gute junge Spieler in unserem 1b-Team."

Regionalliga Mitte

Torschützen //

21: Fabian Wimmleitner (Gurten), Kevin Vaschauner (Treibach)

19: Martin Krienzer (Sturm Graz II)

17: Amar Hodzic (WSC/Hertha)

14: Christian Berger (Gleisdorf), Jurica Poldrugac (Allerheiligen), Christoph Lang (Sturm Graz II)

33. Runde //

Freitag, 18.45 Uhr: Gurten – Treibach, Gleisdorf –ATSV Stadl-Paura, Kalsdorf – Junge Wikinger, Sturm Graz II – WSC/Hertha, Spittal/Drau – FC Wels, WAC-Amateure – Vöcklamarkt, Deutschlandsberg – Allerheiligen, St. Anna/Aigen – Treibach.