Stadl-Paura kommt nicht zur Ruhe

Der GAK setzt seinen rasanten Aufstieg seit dem Neustart im Jahr 2013 weiter fort. Weil Stadl-Paura im OÖ-Derby bei Gurten am Samstag 0:5 verloren hatte, ist der sechste Meistertitel der Rotjacken bereits fünf Runden vor Saisonende fix. Am Freitag hatten die Steirer mit dem 2:1 in Vöcklamarkt vorgelegt.

Erste Weichenstellungen für die Rückkehr in den Profi-Fußball haben bereits stattgefunden: Das Budget des GAK für die 2. Liga soll 1,8 Millionen Euro betragen. Verträge von Stützen wie Marco Perchtold oder Didi Elsneg konnten schon verlängert werden, erste prominente Neuzugänge wie Altachs Andreas Lienhart oder Kapfenbergs David Sencar sind im Gespräch.

Während der Durchmarsch des GAK weitergeht, droht bei OÖ-Drittligist Stadl-Paura der völlige Absturz. War zuletzt wieder etwas Ruhe in den Klub eingekehrt, gab es am Wochenende den nächsten Zwist: Vor dem Gurten-Spiel hätte es eine Teilzahlung der fehlenden Gehälter an die Stadl-Paura-Kicker geben sollen. Das war aber nicht der Fall, weshalb Spieler abermals gedroht hatten, im Innviertel nicht anzutreten. Nach Auffassungsunterschieden kam es nun endgültig zur Trennung vom Trainerteam um Coach Markus Waldl und seinem Co Christoph Brummayr. 1b-Trainer Markus Wetschka, Sohn von Obmann-Stellvertreter Maximilian Wetschka, übernahm interimistisch.

Wie es jetzt bei Stadl-Paura weitergeht, weiß keiner. Licht ins Dunkel soll die Jahreshauptversammlung am 28. Mai bringen. "Da werden wir sehen, ob Johann Stöttinger noch einmal als Obmann kandidiert. Und da werden wir uns auch über einen freiwilligen Abstieg Gedanken machen, falls wir kein Drittliga-Budget auf die Beine stellen können", sagt Maximilian Wetschka. (rawa)

