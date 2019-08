Stadl-Paura im Sinkflug

Fünf Spiele, null Punkte. Die neuformierte Mannschaft von ATSV Stadl-Paura kommt in der Fußball-Regionalliga nicht in Tritt. Mit der 1:3-Niederlage gegen Kalsdorf legte das Vujanovic-Team den schwächsten Start eines OÖ-Drittligisten seit der Saison 2007/2008 hin. Damals holte auch Grieskirchen in den ersten fünf Spielen keinen Punkt. "Wir haben nicht mehr die Qualität der Vorsaison. Ein Abstieg wäre für uns kein Beinbruch", nimmt es Stadl-Paura-Sportchef Johann Stöttinger gelassen.

Der immer noch mit den Nachwehen der Vorsaison kämpft: Zuletzt stand sogar im Raum, dass die Regionalliga-Mannschaft ausgegliedert wird – und dass Stöttinger Geld an den Stammverein zahlen muss, um die Anlage mit den Drittliga-Kickern nutzen zu können. Das hat sich nach dem Rückzug von fast allen seiner Vorstandskollegen aber erledigt. Kommentieren will Stöttinger diese Causa nicht mehr: "Ich hätte gerne aufgehört, aber die besagten Herren haben nichts zustande gebracht."

Eines ist fix: Gegen das Verbandsurteil, dass jene Spieler, die wegen ausstehender Gehälter in der Vorsaison die kostenlose Freigabe der Spielergewerkschaft (VdF) versichert bekamen – und den Klub im Sommer auch endgültig kostenlos verlassen durften – hat Stadl-Paura Protest eingelegt. Am 9. September findet die nächste Verhandlung statt.

Erster Sieg für Drechsel

Endlich voll anschreiben konnten die Jungen Wikinger beim 2:0 gegen ATSV Wolfsberg. "Hoffentlich bringt uns dieser Sieg eine Initialzündung", sagt Herwig Drechsel, für den es ebenfalls der erste Sieg in seiner Amtszeit als Trainer des Rieder Amateurteams war. Lokal-Rivale Gurten durfte beim 3:2 gegen die WAC-Amateure ebenfalls jubeln. Mann des Spiels war Neo-Stürmer Filip Matijasevic mit dem Goldtor in der 82. Minute.

Regionalliga Mitte

Torschützen // 6: Filip Matijasevic (Gurten) 5: Mark Grosse (Bad Gleichenberg), 4: Sebastian Zettl (Sturm-Amateure), Elvir Huskic (FC Wels). 3: u.a.: Harun Sulimani (WSC/Hertha) 6. Runde // Freitag, 19 Uhr: Deutschlandsberg – Bad Gleichenberg, Gurten– FC Wels, ATSV Wolfsberg – Gleisdorf, WSC/Hertha – Junge Wikinger, Allerheiligen – WAC-Amateure, Kalsdorf – Sturm Graz Amateure. Samstag, 17 Uhr: ATSV Stadl-Paura – Weiz; 19 Uhr: St. Anna am Aigen – Vöcklamarkt.

