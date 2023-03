Jugend forscht bei der USV St. Ulrich: Nach dem 4:1-Derbysieg gegen Neuzeug schob sich das Team von Trainer Andreas Milot auf Platz drei in der Landesliga Ost – und führt mit zehn Punkten sogar die Frühjahrstabelle an. Großen Anteil am Erfolgslauf haben ausgerechnet St. Ulrichs junge Wilde.