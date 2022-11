St. Peter spielt weiter in der Erfolgsspur

Nach der ausgeglichenen ersten Hälfte gab Seitenstetten gegen den Tabellenführer Ybbs den Ton an. Das gute Spiel blieb aber unbelohnt, weil Michlmayr in der 48. Minute den ersten Sitzer vergab, Kammerhofer an Aluminium (66.) und Gugler am Tormann (72.) scheiterte. Das Spiel gewannen die Ybbser unverhofft mit einem Treffer zum 0:1 in der 84. Minute.

Herzogenburg war es im Heimspiel trotz Überzahl nach dem Ausschluss von Schatz (60.) nicht möglich, die Erfolgsserie von St. Peter zu beenden. Die Gäste nutzten Abwehrfehler der Herzogenburger mit Treffern von Idrizaj (45) und Stradner (72., 91.) zum 3:0-Auswärtssieg aus. (ak)