St. Martins Kicker als Sponsor bei Lokal-Rivale

Auch die Partie endete mit einem freundschaftlichen 1:1. Serie gerissen: Nach 16 Siegen in Serie musste der SV Windischgarsten in der 1. Klasse Ost erstmals Punkte abgeben. Beim ATSV Stein kam das Team von Trainer Peter Winkler nicht über ein 0:0 hinaus. Den 17. vollen Erfolg in Serie feierte dafür die Union Schardenberg: 2:0 bei der Union Michaelnbach (2WN).

Nicht zu beneiden ist Westbahn-Tormann Daniel Plank in der 1. Klasse Mitte. Nach dem 1:6 beim SC Hörsching hat sein Team in dieser Saison schon 31 Gegentore erhalten.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.