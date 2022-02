St. Martin setzte nicht nur mit 3:0-Sieg ein Zeichen

Als Einheit präsentierte sich das Team von Trainer Dominik Nimmervoll bereits vor dem Anpfiff, als man mit einer Ukraine-Fahne und zwei Dressen der ukrainischen Nationalmannschaft Solidarität zeigte. "Die Lebensgefährtin eines Bekannten von mir stammt aus der Ukraine. Deren Verwandte befinden sich mitten an der Front. Es ist unvorstellbar, was sich dort abspielt", bestätigt der Trainer. Deshalb wurde intern mit Spielern und Vorstand beschlossen, eine Geste zu setzen. "Alle haben sofort zugestimmt, auch das zeichnet unsere Mannschaft und unseren Verein aus." Für den Sprung an die Tabellenspitze reichte der Sieg nicht – weil sich auch Herbstmeister Askö Oedt beim gestrigen 4:1-Erfolg auswärts gegen Friedburg keine Blöße gab. Weißkirchen tat sich daheim beim 3:1 gegen Bad Ischl lange Zeit schwerer als erwartet. Erst in der 72. Minute bog man durch einen Elfmeter von Florian Templ mit dem Tor zum 2:1 auf die Siegerstraße ein. Micheldorf verließ das Tabellenende nach einem 4:2-Sieg in Grieskirchen, nachdem die Zauner-Elf bereits mit 0:2 in Rückstand gelegen war.

Auch Perg setzte beim 3:0 über Bad Schallerbach ein Zeichen im Abstiegskampf. Die Gäste beendeten das Match nach den Ausschlüssen von Hemmelmayr und Peterstorfer mit nur neun Spielern.

Traumstart für Vöcklamarkt

In der Regionalliga Mitte gelang der UVB Vöcklamarkt beim 3:1-Sieg im Nachtrag gegen St. Anna ein Traumstart ins Frühjahr. Die Jungen Wikinger Ried gaben beim 2:2 gegen Kalsdorf in der Schluss-Viertelstunde noch eine 2:0-Führung aus der Hand. (haba)