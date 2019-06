St. Martin gerettet, Oedt darf in der OÖ-Liga bleiben

Der Kampf um den Klassenerhalt in OÖ-Liga wurde zu einem Krimi – mit dem Happy-end für St. Martin. Das Team von Trainer Dominik Nimmervoll schaffte dank des 2:1-Erfolgs gegen Union Perg den Klassenerhalt. Gmunden muss nach dem 3:3 beim SC Marchtrenk genauso wie der Gegner in die Landesliga absteigen.

Zu einem der Mühlviertler Helden wurde Mario Mitter: In der 20. Minute hatte er noch die Latte getroffen, zudem vergab er Top-Chancen (41., 54.) – in der 66. Minute erzielte er das 1:1. Das Tor zum Sieg und zum Klassenerhalt machte Cemil Ersoy (70.). "In der ersten Halbzeit haben wir wie ein Absteiger gespielt. In der Kabine war ich so laut wie noch nie. In der zweiten Hälfte haben meine Kicker das Wunder wahr werden lassen", jubelte St. Martins Coach Nimmervoll.

Davor hatte lange alles für Gmunden gesprochen: Bereits nach 14 Minuten war die Mannschaft von Trainer Almir Memic in Führung gegangen. Marchtrenk drehte den 0:1-Rückstand aber in eine 3:1-Führung. Gmundens Aufholjagd mit dem Ausgleich durch Kröhn in der 95. Minute kam zu spät.

Oedt feierte nach dem 1:3 gegen Edelweiß nicht nur den Meistertitel: Gestern beschloss der oberösterreichische Verband, dass Oedt nicht in die Regionalliga Mitte aufsteigen muss, weil die Infrastruktur-Mindestanforderungen nicht erfüllt werden können.

Am Mittwoch war die Anlage von der Paritätischen Kommission unter die Lupe genommen worden. "Die Kontrolle war wichtig, weil sich eindeutig ergeben hat, dass entscheidende Kriterien nicht erfüllt werden können", erklärt OÖFV-Präsident Gerhard Götschhofer. Stattdessen erhalten die Jungen Wikinger das Aufstiegsrecht – und werden davon wie berichtet Gebrauch machen.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at