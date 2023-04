St. Magdalena in der Rolle des Riesentöters

Der SK St. Magdalena hat es schon wieder getan: Nachdem bereits in der Vorwoche der damalige Spitzenreiter Bad Leonfelden mit einer 0:5-Niederlage gegen die Urfahraner den Platz an der Sonne in der Landesliga Ost räumen musste, wurde am Samstag beim 3:1 gegen Rohrbach abermals ein Tabellenführer in die Schranken gewiesen. "Der Glaube ist wieder da, wir haben unser Ziel wieder vor Augen", sagt Sportchef Gerold Sturm.

Lediglich vier Punkte hatte sein Team nach der Hinrunde auf dem Konto. Mit drei Siegen blies der Klub im Frühjahr zur Aufholjagd, gab am Wochenende die Rote Laterne ab. "Auch wenn es in unserer Situation schwer zu glauben ist, der Teamspirit war immer da." Bei einem Teambuilding-Tag mit Geschicklichkeitsspielen, Würfelturnier und einer Schnitzeljagd rückte die Mannschaft enger zusammen – ausschlaggebend für den Erfolgslauf ist aber die neue Denkweise auf dem Platz. "Wir sind eigentlich ein spielerisches Team. Die Mannschaft hat jetzt aber verstanden, worauf es im Abstiegskampf ankommt", zählt Sturm auch die gute Arbeit von Neo-Trainer Harald Kondert, der den Klub im Winter übernommen hat, zu den Gründen von St. Magdalenas Auferstehung.

Eine solche haben die Rot-Schwarzen schon in der Vorsaison hingelegt: In den letzten sechs Runden der Vorsaison spielte das damals ebenfalls abgeschlagene Schlusslicht 16 Punkte ein, wendete den Abstieg am allerletzten Spieltag noch ab. Sturm: "So ein Wunder wollen wir auch heuer schaffen."

Autor Raphael Watzinger

