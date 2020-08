St. Johann nach neun Jahren mit neuem Trainer

Nachdem man im Vorjahr als Absteiger bis ans Tabellenende durchgereicht worden war, hielt sich in Mettmach die Enttäuschung über den Abbruch der Saison 2019/20 in Grenzen. Mit Patrick Kinz (Aspach/Wildenau) und Michael Pollhamer (Waldzell) verlassen zwei Spieler den Klub, als Verstärkung sicherte man sich David Stastny aus Tschechien, der zuletzt beim SV Freinberg in der 1. Klasse Nord-West engagiert war. Die damit einhergehende Verkleinerung des Kaders wurde bewusst in Kauf genommen, wie Obmann Josef Wageneder verrät: "Wir wollen viele junge Spieler aus dem aufgelösten U16-Team integrieren. Diese Jungs brauchen natürlich noch Zeit, dementsprechend sind die Ambitionen nicht übertrieben groß." Man strebt aber im Vergleich zum Herbst dennoch eine deutliche Verbesserung an und will einen guten Mittelfeldplatz erreichen. Dazu soll mit Roland Elflein ein alter Bekannter auf dem Trainerstuhl beitragen. "Roland war in Summe sicher schon 15 Jahre bei uns als Trainer tätig. Zudem stellen wir ihm mit Stefan Steinhofer den letztjährigen U16-Trainer als Co-Trainer zur Seite, um die Integration der Jungen zu erleichtern", stellt Wageneder das neue Trainerduo vor.

Am anderen Ende der Tabelle war Waldzell zu finden, deren Herbstmeistertitel aufgrund des Saisonabbruchs jedoch ohne Ertrag war. Für Obmann Stefan Lang ist der Aufstieg keine Pflicht, wenngleich er davon überzeugt ist, dass der in etwa gleich starke Kader in der Lage ist, ganz vorne mitzuspielen. "Die Spieler sollen einfach Spaß haben", meint er, dann komme der Erfolg von ganz alleine. Als größte Konkurrenten identifiziert er mit Pattigham und Schildorn die üblichen Verdächtigen, doch auch das stark verstärkte Ampflwang hat der Funktionär auf dem Schirm.

Nach neun Jahren in St. Johann am Walde wechselte Ex-Torjäger und Trainer Mario Krämer ligaintern zum SV Schildorn. Zwar sei man noch immer in der "Kennenlernphase", doch Krämer findet an seinem neuen Verein durchaus Gefallen. Aktuell sind alle Leute an Bord und auch wenn sich das Fehlen von Stürmer Kiss bemerkbar macht und dem Team ein echter "Knipser" guttun würde, ist der Trainer mit den Leistungen seiner Mannschaft zufrieden. Jeder freue sich auf den Saisonstart, wenngleich man zum Anfang nie genau wisse, wo man steht. Zu den Begleiterscheinungen bezüglich der COVID-19-Pandemie hat er eine pragmatische Ansicht: "Wir versuchen, so viel wie möglich präventiv zu verhindern, verzichten zum Beispiel aufs Abklatschen und verwenden keine gemeinsamen Trinkflaschen, aber freuen uns auch auf den Beginn des Unterhaus-Fußballs, weil viele Personen dafür gekämpft haben und ich es für wichtig halte, dass ein Stück weit wieder Normalität einkehrt."

Trotz diverser Auflagen seitens der Behörden freut man sich auch in Saiga Hans auf den Saisonstart. Nach neun erfolgreichen Jahren unter Krämer überwiegt die Vorfreude auf das Neue. Damit gemeint ist der neue Chefcoach Philipp Penninger, der zuletzt vier Jahre in Pfaffstätt tätig war. Der sportliche Leiter und Spieler Oliver Friedl sieht es positiv, dass ein neuer Wind weht und merkt, dass sich jeder Spieler neu beweisen will. In St. Johann blieb man der Vereinsphilosophie treu und setzt weiterhin lediglich auf selbstausgebildete Spieler. Um den Aufstieg mitzuspielen, wird dadurch zwar schwierig, Friedl glaubt jedoch: "An einem guten Tag können wir jeden schlagen und wir wollen unbedingt in die obere Tabellenhälfte, mein persönliches Ziel ist ein Top-Fünf-Platz." Der Fokus liegt aber weiterhin auf einer guten Nachwuchsarbeit, auch heuer drücken wieder einige talentierte Jungkicker nach.

Einige Teams konnten im Sommer Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt setzen. Pattigham/Pramet, das im Herbst nur um ein Tor den ersten Platz verpasste, verstärkte sich mit den beiden Brüdern Okan und Gökhan Toraman und dürfte erneut um die ersten Plätze mitspielen. Treubach/Roßbach verpflichtet mit Marcel Prancl einen neuen Torwart, konnte mit Raphael Lindlbauer einen Eigenbauspieler aus Obernberg zurückholen und mit Dusek und Bohunek zwei Legionäre aus Tschechien verpflichten und wird damit auch mehr als den zuletzt erreichten zehnten Platz anvisieren.

Die größte Fluktuation gab es in Ampflwang, das vier Abgänge, aber gleich sechs Neuzugänge verzeichnet. Da darunter mit Martin Huber (zuletzt SC Schwanenstadt) und Zoran Radicevic (ASKÖ Ohlsdorf) richtige Kracher zu finden sind, darf man auch den einstigen Punktelieferanten, der schon im Herbst mit Platz sieben auf sich aufmerksam machte, nicht mehr unterschätzen.

Auch den Liganeuling Kohlgrube/Wolfsegg, der im Vorjahr den guten fünften Rang in der 2. Klasse Mitte-West erreichte und heuer als 14. Team die Liga komplettiert, darf man nicht unterschätzen, sodass eine durchaus spannende und abwechslungsreiche Saison zu erwarten ist.